台學府組團訪天津 陸委會促警惕

台灣清華大學教授 周卓煇

【本報綜合報道】台灣清華大學材料系特聘教授周卓煇日前帶學生團，到天津市開展學術交流，期間參觀多處景點，並觀看國產動畫電影《哪吒2》。台灣陸委會主委邱垂正昨日呼籲校方提高警覺，除了符合台灣對於兩岸的規範外，也要注意社會觀感和國際視聽。

教授指學生自願自費 該交流項目名為「光與健康」，共5天4夜，校方僅收機票費用，其餘食宿全包，參加者包括清華大學及私立曙光女中科探社學生共28人。清華大學回應稱，有關兩岸交流活動都按政府相關規定辦理。周卓煇則表示，他從事光與健康的研究多年，此次與天津眼科醫院進行學術交流，也發表學術研究，參加的高中生都是自願自費前來，展現台灣高中生參與科學研究的成果，台灣應擺脫黨派立場，避免政治紛亂變內耗，影響學生研究科學的心。

邱垂正表示，各級學校要提高警覺，因為大陸對台灣的善意，跟過去不能相提並論，目前對台灣是極限施壓、步步進逼，面對這些風險，校園交流、推動兩岸的學術、學生交流，各校赴陸交流應該秉持對等尊嚴、健康有序的原則，減少政治化。