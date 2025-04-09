日藍皮書冀與華減分歧 強調台海和穩重要性

日本外相 岩屋毅

【本報綜合報道】日本外相岩屋毅昨日在內閣會議報告2025年《外交藍皮書》，在日本與中國關係上，藍皮書去年是5年來首次寫入「戰略互惠關係」並提出全面推進，今年沿用這表述，還寫入將為減少分歧努力，並強調台灣海峽的和平與穩定的重要性。

關注中俄軍事合作 藍皮書提到中國和俄羅斯的轟炸機和艦船在日本周邊聯合飛行與航行，認為中俄軍事合作頻率增加，應以嚴重關切的態度關注。對於日美關係，藍皮書提及今年2月日本首相石破茂與美國總統特朗普的會談，強調成果確認將把日美同盟提升至新高度。藍皮書還提及北韓向俄羅斯派兵協助攻打烏克蘭，並提供包括彈道導彈在內的武器彈藥，這對烏克蘭及日本周邊的安全保障造成影響。對於南韓，藍皮書形容該國為「夥伴」，提出美日韓3國將繼續合作應對北韓。針對日韓有主權爭議的竹島（韓稱獨島），藍皮書重申日本擁有主權。

南韓外交部發言人發表評論指出，獨島在歷史、地理和國際法上都是南韓固有領土，而日方針對獨島反覆提出不正當的主權主張，韓方對此提出強烈抗議，嚴正敦促日方立即撤回相關主張，南韓政府將堅決應對日本對獨島主權發起的任何挑釁。