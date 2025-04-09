共諜案 台5年揭發159宗 六成為現退役軍人

透過拉攏利誘脅迫 圖取防務機密訊息 台灣專責安全情報的部門周一提交報告顯示，自2020年至今共159人因共諜案被起訴，其中95人為現役或退役軍人，佔總數約60%。台灣防務部門首長顧立雄周二強調，共諜滲透無所不在，有87%共諜案是由官兵檢舉而查獲。為防範共諜滲透，該部門將着重不論階級的揭秘查核後，才能接觸機密資料。

根據台灣安全情報部門周一送達立法院的業務報告，共諜手法主要透過退役拉攏現役、網絡勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對台灣軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得防務及政府機密敏感資訊，並在台發展共諜組織。

警示大陸網軍犯罪威脅 報告又指出，北京當局以大陸人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助解放軍行動，且利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等渠道接觸具財務缺口基層官兵，鎖定者不限於高階軍官。2020年至今因共諜案遭起訴的現、退役軍人當中，包含46名軍官、27名士官、22名士兵。

報告另指出，去年至今台灣政府服務網日均受侵擾219萬多次，以大陸網軍為主，凸顯大陸網軍結合對台政策強化網絡威脅作用。報告聲稱，大陸運用網絡犯罪的例子，包括近期醫療領域持續遭受勒索軟件攻擊，黑客將駭竊資料放上論壇兜售，並利用媒播效應傳散，企圖影響台灣民生穩定與社會秩序；台灣政府及防務領域另遭駭取的資料亦被翻新重複出售炒作，以打擊台灣政府威信。今年以來，台灣搜獲爭議訊息已有51萬多則，主要出現在外國社交媒體Facebook、X，網上論壇PTT、Dcard、Mobile01，以及大陸影音分享平台TikTok等。

解放軍軍機入台空域大增 此外，解放軍去年對台執行40次聯合戰備警巡，解放軍軍機全年進入台灣空域3,070架次，較前年1,703架次增加近八成。報告指出，解放軍藉擴增夜間訓練頻次、納入掃雷艦及登陸艦等輔戰艦船，謀提升晝夜間制空、制海作戰及多方向登陸能力。大陸去年共查處近89萬名官員，其中73人為省部級以上，還包括前防長魏鳳和、李尚福、中共中央軍委政治工作部主任苗華等，整肅規模為以來之最。但報告認為大陸擴大反腐，更加深官員「不作為」、「形式主義」等治理問題，弱化施政效能。本報綜合報道