美國優先撤援助 非洲回應反剝削

美國總統特朗普上任不久，便針對1961年成立的「美國國際開發署」（USAID）開刀，作為其削減聯邦政府開支計劃的一部分。

2025年3月，國務卿魯比奧表示，經過6星期審查，已有超過80%的USAID援助項目被取消，涉及5,200項合約及數百億美元資金。至3月28日，美國國務院正式通知國會，將終止所有「與特朗普政府優先事項不符」的美國國際開發署職能。這政策的最大目的，其實是意圖撤銷民主黨特別是拜登政府，過去一直標榜的「優秀」人道援助工作及外交政策。

冀經濟政治自主 然而，曾於2016至2019年擔任非洲聯盟駐美代表、既是醫生也是非洲發展倡議者的Arikana Chihombori-Quao，就曾公開批評，美國國際開發署及英、法等援助機構在非洲的行動，表面上是幫助當地應對傳染病、饑荒，以及推行環保、教育和經濟發展，其實更關心的是藉這些援助，對當地政府施加政治影響，進行誘使，甚至威脅合作，其過去表現也劣迹斑斑。以愛滋病防治為例，不少西方醫療機構在非洲以救助之名，實際上是利用患者作人體實驗，把他們當作白老鼠研究，多於真心治理他們。

另一個可惡的例子，是它們的所謂農業援助及發展計劃，竟然大量引入基因改造種子和可對應的化學農藥，名義上是可大幅增加產量，但卻破壞生態環境及土壤，導致農作物單一化，亦威脅其他當地自然生物及農作物。

在礦產資源掠奪方面，援助的交換條件往往伴隨着貪污，勾結各國及地方政府，以容許西方政府開發礦產資源，非洲國家備受剝削。如法國在前殖民地薩赫勒地區，以平均每公斤0.8歐元的成本開採發電用的鈾礦，卻能在歐洲市場以高達300歐元的價格出售。

這類西方有政治交換條件的援助，其實是「披着羊皮的狼」，是一種新殖民主義。如今，不少非洲政府歡迎美國國際開發署撤出，並正走向團結的路上，它們要求非洲在經濟上自主，重新控制工農土地發展及礦產開採權。最突出的例子是，薩赫勒區的布基納法索、馬里及尼日爾政府，不僅先後驅逐法國及美國的駐軍，更收回礦產開發權，務求讓非洲走向經濟及政治自主，消除剝削。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻