澳洲昆省 借英170陶器展覽

包括頭盔形水罐 龍蝦造型沙律碗 澳洲昆士蘭省東北部城市湯斯維爾市政府早前斥資33萬澳元（約154萬港元），從英國倫敦維多利亞艾伯特博物館借取約170件珍貴陶器，周日起至今年8月24日在該市一間畫廊獨家展出，展品類型涵蓋餐具茶具至藝術品擺設，外觀精美且華麗，希望能吸引更多遊客前去參觀。

展出的陶器全出自於英國一個有逾250年歷史的瓷器品牌，該品牌所製作的餐具多年以來一直是英國王室貴族和澳洲人民餐桌上的寵兒，部分稀有藏品價值更高達數千澳元。

逾250年歷史品牌 展覽呈現該品牌成立以來的陶瓷製作和演變過程，所展出的皆為罕見且獨一無二的作品。維多利亞艾伯特博物館檔案管理員利德（Lucy Lead）表示，展品中外觀較奇特的珍品包括底部設有龍蝦造型的沙律碗、形狀似頭盔的水罐，均製作於1980年代，亦不乏與當代藝術家合作的現代作品。

陶器愛好者之一麥克利蘭（Maree McClelland）表示，經常能在祖母和阿姨等親戚家中的壁爐架或鋼琴上看到該種陶器，形容它們備受珍視，又指若在成人生日或其他重要日子中收到它們作為禮物，總會令人感到興奮不已。本報綜合報道