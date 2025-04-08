日載6人醫療直升機墜海 3人死亡

【本報綜合報道】日本一架醫療直升機周日下午原定從長崎縣對馬市飛往福岡市，但是在飛行途中失聯，隨後證實掉進海中。截至晚間，機上6人全部被尋獲，3人死亡。

日媒報道，飛機於下午1時30分從對馬機場起飛，原定於下午2時20分抵達福岡市的福岡和白醫院，但途中失聯，下午5時過後，被發現翻沉於壹岐島東北方約27公里海面。

根據第7管區海上保安本部，被救起的6人中，66歲機長、維修技師，以及28歲的女護理師均有意識，但是34歲男醫師、86歲女患者以及女患者的兒子，在晚間7時左右被救起時處於心肺停止狀態，其後證實死亡。

院方暫停直升機轉送 福岡和白醫院，以及負責營運直升機的佐賀航空晚間召開記者會表示，這架直升機製造於2008年，總飛行時數約3,000小時，平時停放在醫院的屋頂平台。事故原因目前不明，院方表示將暫停使用直升機進行急救轉送。佐賀航空指，直升機每天都會接受檢查，上周五才剛完成定期保養，當時沒有發現異常。至於機組人員，佐賀航空表示他們健康上沒有特殊問題，周日都是正常執勤，負責駕駛的機師有超過30年飛行經驗。