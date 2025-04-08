德州麻疹疫情加重 致肺衰竭再殺一童

美衞生部長被指輕視 急赴當地慰問 美國德州的麻疹疫情持續，醫院周日證實再有一名沒有接種疫苗的兒童死亡，令當地今年以來因麻疹而死亡的兒童增至兩名。被指輕視疫情的美國衞生部長小羅拔．甘迺迪，到當地慰問死者家屬，稱接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。

據指，涉事8歲女童在住院期間接受麻疹併發症的治療，上周四死於因麻疹導致的肺衰竭。院方指今次不幸事件證明了接種疫苗的重要性。鑑於最新事態展，小羅拔‧甘迺迪已前往德州了解事件，並出席於周日舉行的女童葬禮。他在網上平台發文，表示與德州的衞生官員合作控制疫情，又指預防麻疹傳播最有效的方法是注射疫苗。

美國疾病控制及預防中心並無將個案列入最新公布的麻疹報告。德州今年2月亦有一名沒有接種疫苗的兒童死於麻疹，是美國10年來首宗麻疹死亡個案。

今年3月，新墨西哥州報告一例麻疹死亡病例。根據美國傳媒報道，3名死者生前均未接種過麻疹疫苗。德州公共衞生官員3月表示，麻疹疫情在疫苗接種率低於平均水平的地區傳播最快，可能持續數個月甚至一年之久。

今年全美迄大增至607宗 據美國疾病控制和預防中心上周五發布的最新數據，今年以來，全美已有21個州報告了607宗麻疹確診病例，是去年全年的兩倍多，其中德州接近500宗。97%的患者未接種麻疹疫苗或接種情況不明。小羅拔‧甘迺迪被指輕視疫情，他曾稱接種疫苗是個人選擇，又建議服用維他命A作治療，但研究顯示過量維他命A或導致肝中毒。美國一些公共衞生專家擔憂，特朗普政府近期撤回對地方衞生部門的大量資助，取消保障國際公共衞生的多項舉措，增加了疫情大規模蔓延的風險。本報綜合報道