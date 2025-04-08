挪歐盟撥款罪成 被禁選公職 瑪琳勒龐斥判決是政治迫害

【本報綜合報道】法國國民聯盟終身領袖瑪琳勒龐早前裁定挪用歐盟撥款罪成，禁止5年內參選公職。她周日出席集會時，再次批評判決是政治迫害。執政復興黨批評她企圖轉移視線，迴避違法定罪的事實。

國民聯盟主席巴德拉指摘裁決不公，目的在於阻止瑪琳勒龐角逐總統，是直接攻擊民主。前總理兼復興黨秘書長阿塔爾指事實相當明顯，經過10年調查，瑪琳勒龐共挪用數以百萬歐元稅款。阿塔爾還批評外國干預法國政治，即使美國總統特朗普的關稅戰懲罰法國工人與農民，仍然得到瑪琳勒龐支持，國民聯盟實際上是特朗普主義集團的一分子。

已提出上訴 瑪琳勒龐上月底被法庭裁定挪用歐盟撥款罪成，判監4年、緩刑兩年，即時禁止參選公職5年，她已提出上訴。