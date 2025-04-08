韓擬定6‧3選總統

屬重要議程 國務會議上確認 南韓前總統尹錫悅上周五被彈劾下台後，該國必須在60天內舉行總統選舉。韓媒周一報道，政府擬定6月3日舉行總統選舉，於今日召開的國務會議上確認。尹錫悅周一仍留在龍山總統官邸，最大在野黨共同民主黨國會議員全賢姬批評尹錫悅非法佔據總統官邸，「別再扮演總統了」。

知情官員透露，今日的國務會議將討論總統選舉日期問題，法律並沒有要求由國務會議確定選舉日期，但因為這是重要議程，而且伴隨把選舉日期定為臨時公眾假期問題，所以需由國務會議審議。憲法法院上周五裁定尹錫悅去年12月3日宣布緊急戒嚴是違憲，國會的彈劾案成立，他被即時罷免總統職務，由總理韓德洙暫代總統。根據規定，總統被罷免後的60天內必須舉行選舉選出新總統，6月3日是限期最後一天。

尹錫悅留官邸 被斥扮總統 尹錫悅上周五被彈劾下台，按規定失去任滿卸任情況下可享有的待遇，只能獲得最基本的警衞保鏢，並必須離開總統官邸。外界猜測尹錫悅可能明日離開官邸，但總統室稱未敲定具體日期，知情人士指尹錫悅正準備離開，日期和將搬去何處等均未確定。考慮到警衞計劃、私宅整理等，尹錫悅最快本周末才離開官邸。

全賢姬周日指尹錫悅被罷免後繼續在官邸會見執政黨國民力量高層，給予政治建議，令國民不滿，直斥「別再扮演總統了，先向人民道歉」。尹錫悅2022年5月就任總統後，約有6個月留在位於首爾瑞草區的私宅，預計他離開官邸後將搬至此。總統警衞處正在籌備制訂尹錫悅夫婦的警衞計劃，按慣例前總統警衞人員規模一般是20至30人左右。

華冀有序推進 保社會穩定 在北京，中國外交部發言人林劍周一回應尹錫悅被罷免一事，稱注意到這一裁決和相關決定，這是南韓內部事務。中方希望韓方有序地推進國內的政治議程，保持政局和社會穩定。他強調，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，中方對韓政策保持連續性、穩定性、確定性。中方願與韓方一道堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定向前發展。本報綜合報道