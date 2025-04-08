俄軍在庫爾斯克州戈爾納爾、古耶沃和奧列什尼亞居民點區域擊潰烏軍6個旅。俄軍航空兵和炮兵對以上地點及蘇梅州12個居民點區域內的敵方人員和裝備集結點，展開精確打擊。俄軍北部集群消息人士透露，烏軍在庫爾斯克州戰鬥中損失15個完整機械化旅，總損失超過7.2萬人，其中2.2萬人死亡，5萬多人受傷；以烏軍第82獨立空降突擊旅為例，有600人失蹤，該旅在庫爾斯克州作戰期間曾兩次補充兵員。

烏軍第82獨立空突旅滿員編制約4,000人，戰鬥人員（3個營和一個偵察連）約1,100人，以失蹤人數比例推算，每兩名戰鬥人員就有一人失蹤。據俄軍初步估計，烏軍在庫爾斯克州總失蹤人數超過7,000，部分人在裝備內燒死，另一些人只發現殘骸。