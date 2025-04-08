美軍空襲也門首都4死 伊朗武裝高度戒備

白宮逼直接談判 哈梅內伊警告鄰國勿支援 美國威脅如果伊朗不直接談判核問題就會採取軍事行動，英媒周日引述知情伊朗官員指，伊朗仍然傾向透過阿曼進行非直接談判，最高精神領袖哈梅內伊已下令武裝部隊進入高度戒備狀態，並警告設有美軍基地的鄰國切勿參與美國潛在軍事行動，否則可成為打擊目標。同時，美軍於周日空襲也門首都薩那，造成4人死、16人傷。

伊方冀經阿曼非直接談判 伊朗官員表示，雖然伊朗拒絕美國的直接談判要求，但仍希望由阿曼作為中間人進行非直接談判，評估華府對政治解決的認真程度，道路可能崎嶇不平，但如果美國支持，談判可能很快就會開始，哈梅內伊已授權外長阿拉格齊或副外長塔赫特-拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）參與談判。

憂磋商拖長盼俄支持更多 同時，伊朗正試圖從俄羅斯獲得更多支持，但對莫斯科的承諾持懷疑態度，這取決於美俄關係動態。官員又指，達成協議的時間只有大約兩個月，擔心如果談判拖得更長，以色列可能會襲擊伊朗，並導致對伊朗的所有國際制裁迅速恢復，以防止伊朗獲得核武。

同一時間，伊朗已向伊拉克、科威特、阿聯酋、卡塔爾、土耳其和巴林發出通知，表明任何支持美國襲擊伊朗的行為，包括美軍在襲擊期間使用其領空或領土，都將被視為敵對行為，會有嚴重後果，伊朗武裝部隊已處於高度戒備。

美國近日持續空襲也門叛軍青年運動據點，並向中東地區派出隱形轟炸機、航空母艦打擊群，施壓伊朗。青年運動武裝衞生部門周日指，美軍當晚對也門首都薩那一處目標實施空襲，造成4人死亡、16人受傷。美軍當晚空襲薩那東部區域，造成多處住房受損。當地居民表示，當日傍晚，美軍戰機在薩那上空密集飛過，之後傳來劇烈爆炸聲，爆炸現場火光沖天、濃煙滾滾。

美稱行動促伊棄發展核武 美方表示，空襲是針對獲伊朗支持的青年運動據點，以施壓伊朗放棄發展核武。美國總統特朗普曾警告，若伊朗不朝達成協議方向前進，將面臨前所未有的軍事行動。青年運動武裝目前控制也門約三分之一領土，並佔據薩那和紅海重要港口城市荷台達。青年運動武裝控制區還包括也門約三分之二的紅海沿岸，其控制力輻射至在全球航運中具有重要戰略地位的曼德海峽。本報綜合報道