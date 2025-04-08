各地展祭英烈活動 旅遊消費額達614億

機械人滲透景區 提升服務

此外，機械人近來迅速實現場景滲透，從以往景區景點的「新奇點綴」而成批量、爆發式地進入，成為遊客的新寵和文旅服務升級的催化劑。山東省泰山文旅集團透露，景區1月底投放10台外骨骼機械人，減少使用者人體發力登山，假期這幾天出租每天爆滿，有遊客等了兩小時。浙江省雁蕩山景區亦趕在清明小長假前引進一台機械人、5台機器狗，在懸崖餐廳與遊客互動合影。另有機器狗「入職」江西省萍鄉武功山景區警旅大隊，輔助巡邏。