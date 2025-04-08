清明假7.9億人次出行 創新高

內媒周日報道，清明假期公路人員流動量預計為7.3億人次。網約車平台滴滴出行數據顯示，假期打車需求同比去年上漲14%，高峰時期每分鐘叫車需求突破11萬單。假期間鐵路客運量預計約5,377.6萬人次，比去年同期增長8.2%。全國鐵路單日旅客發送量達2,009.3萬人次，創今年以來單日旅客發送量新高。水路客運量預計約320.4萬人次，日均106.8萬人次，比去年同期增長16.5%。全國民航客運量預計約558.2萬人次，日均186.1萬人次，比去年同期增長10.9%。