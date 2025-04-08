4月破30℃ 北方多地高溫蓋 初夏熱感撲面來

不穩天氣臨廣東 陰雨頻繁伴大風 內媒昨日報道，未來一周國內大部持續偏暖，其中昨日至明日北方多地氣溫料創今年以來新高，暖熱如常年立夏，陝西西安等地或衝破30℃。與此同時，北方空氣持續乾燥，南方陰雨頻繁，多地或現強對流天氣，需加強防範。

華北到江南 晝夜溫差大 據預測，未來一周全國氣溫仍以偏高為主，最高氣溫25℃以上的區域將覆蓋華北中南部到華南多地，不少地方最高氣溫將超過30℃，華北到江南多地的暖熱程度將堪比常年5、6月份的水平，但晝夜溫差仍可逾10℃。其中，西安或錄得今年首個30℃以上高溫，山東濟南昨日也達29℃，初夏般的炎熱感撲面而來。

明日至周六料將接連有兩股冷空氣影響國內，大風降溫的重心在長江以北，華北、東北、黃淮、江淮等地部分地區氣溫下降4至10℃以上。氣象專家提醒，目前北方地區及西南地區等地森林火險氣象等級較高，西北地區等地仍多大風天氣，需警惕防範火災，西北地區等地則有沙塵。

粵北珠三角北有雷陣雨 廣東氣象部門則預計，昨日至今日該省大部多雲到陰天，部分市縣有小雨和霧，明日至周四天氣漸轉不穩定，粵北、珠三角北部市縣有雷陣雨，局部大雨或暴雨，伴有6至8級短時大風、短時強降水等強對流天氣。此外，截至昨日早上10時7分，全省有10個森林火險紅色預警、27個森林火險橙色預警和32個森林火險黃色預警生效。本報綜合報道