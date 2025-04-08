各地調整工資標準 深圳月最低2709元

時薪$25.4 與廣州同檔 人力資源和社會保障部近日發布內地各省區市最低工資標準情況，數據顯示截至本月1日，有21地第一檔月最低工資標準在2,100元（人民幣‧下同，約2,257港元）及以上，其中8地第一檔月最低工資標準超過2,300元（約2,473港元）。

8地第一檔月薪超2473元 今年以來，多地已上調最低工資標準。其中，福建省自本月1日起上調最低工資標準，調整後保留4個檔，每月最低工資標準介乎1,895至2,265元（約2,037至2,435港元），非全日制小時最低工資標準由20至23.5元（約21.5至25.2港元）。

廣東省上月1日起調整全日制就業勞動者月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準，其中廣州、深圳執行一檔標準，月最低工資分別為2,500元和2,520元（約2,688和2,709港元），兩市非全日制小時最低工資標準均為23.7元（約25.4港元）。

貴州省今年2月將月最低工資標準分別調整為1,890至2,130元（約2,032至2,290港元），非全日制小時最低工資標準為19.8至22.4元（約21.2至24港元）；四川、重慶、新疆、山西今年1月也調整了最低工資標準。

省區市內可有不同標準 按規定，省區市範圍內的不同行政區域可有不同的最低工資標準。內地31個省區市當中，4個的月最低工資標準和小時最低工資標準分為4檔，18個分為3檔，4個分為兩檔，其餘5地最低工資標準只有一檔。本報綜合報道