網傳轟6N攜大型空射彈道導彈

從照片中導彈的外形和尺寸推測，可能是東風21D反艦彈道導彈的空射版本。據指，導彈前端的第三級形狀表明其採用助推滑翔系統，像彈道導彈一樣發射，但在進入大氣層的終端回落降落，或具備高超音速滑翔，機動飛向目標。照片中的轟6N是轟6的特殊改裝型號，專為執行遠程打擊任務而設計，其凹陷的機身武器艙，使其能在飛機中線加掛大型導彈。