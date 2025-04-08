G7斥圍台軍演 加劇緊張局勢

【本報綜合報道】中國大陸本月初展開兩天圍台軍演，引起國際關注。七大工業國集團（G7）外長周日發表聯合聲明，批評這些日益頻繁並破壞穩定的行動，加劇兩岸緊張局勢，對全球的安全與繁榮構成風險。

中國駐加拿大使館昨日反斥G7公然干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對，絕不接受。

G7外長與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯透過聲明，關切大陸的挑釁行為，特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍演。聲明指出，維護台海和平穩定符合G7及更廣泛國際社會的利益，他們反對任何單方面行動破壞這種和平與穩定，包括使用武力或脅迫，G7成員國繼續鼓勵兩岸透過建設性的對話和平解決問題。

大陸反對干涉內政 中國駐加使館發言人批評少數國家和組織罔顧事實，顛倒黑白；強調台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉。發言人指出，破壞台海和平穩定的是「台獨」分裂活動和外部勢力縱容支持，中方展開聯合演訓正是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，任何外部勢力無權對此說三道四。中方將採取一切必要措施，堅定捍衞國家主權和領土完整，敦促有關國家和組織恪守對中方所作政治承諾，立即停止在台灣問題上干涉中國內政。