台行政部門急邀各黨 共商關稅對策

【本報綜合報道】美國決定對台灣祭出32%「對等關稅」，衝擊當地出口產業。台行政部門首長卓榮泰昨日下午邀請民進黨、國民黨、民眾黨黨團總召開會共商應對措施，希望凝聚共識共同面對危機，在取得各黨團回應後，行政部門也將邀請立法機關首長韓國瑜一同出席會議。民進黨立委同日建議，由台灣地區前領導人蔡英文率領談判小組，赴美磋商關稅問題。

綠營籲蔡英文率團談判 台行政部門發言人李慧芝周日表示，卓榮泰已請幕僚單位向朝野各黨團發出邀約，希望於昨日下午2時在行政部門順利進行會商。李慧芝又指，已接獲各黨團正面回應，卓榮泰期待行政部門所策劃的9大面向20項措施能獲立法機關支持，在全球經貿震盪之時，一起做台灣產業界的後盾。

台灣7縣市首長面對經濟變局已紛紛串聯，台北市長蔣萬安連日密集拜訪業界了解第一線需求，周日致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，將於一周內召開4市會議共商應對策略。張善政也聯繫新竹市、新竹縣、苗栗縣首長，一起守護科技廊帶，將親自到行政部門反映業界需求。新竹縣長楊文科指出，關稅政策削弱台灣競爭力，呼籲台灣政府盡快與美交涉調降關稅。

對於台灣已派兩名高官赴華盛頓與特朗普團隊見面，中國大陸外交部發言人林劍昨日回應指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，此立場一貫明確。中方已向美方提出嚴正交涉，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止與台灣地區開展官方往來，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。他強調，賴清德當局「倚美謀獨」，絕無出路，不會得逞。