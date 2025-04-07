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天津航母主題公園遊客絡繹
不少內地人趁清明假期出遊，位於中國天津市濱海新區的泰達航母主題公園前日舉辦航母主題活動，吸引遊客參觀並體驗水上飛人項目。園內航母前身是蘇聯海軍航母基輔號，它於1993年6月30日正式退役，之後由俄羅斯售予中國，再被天津市政府改造成航母主題公園，該園獲評為國家4A級旅遊景區。（中新社）
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