4月7日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月07日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
埃法總統籲加薩停火
埃及總統府上周六發表聲明指，埃及總統西西和法國總統馬克龍當天通電話，雙方呼籲立即在加薩地帶停火並提供人道主義援助。聲明指，雙方在通話中強調兩國方案對於實現該地區持久和平的重要性。雙方還探討了在馬克龍周日開始訪問埃及期間舉辦埃及、法國、約旦三方峰會的可能性。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250407-0407_00180_047/埃法總統籲加薩停火
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc