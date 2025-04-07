兩岸國際

埃法總統籲加薩停火

埃及總統府上周六發表聲明指，埃及總統西西和法國總統馬克龍當天通電話，雙方呼籲立即在加薩地帶停火並提供人道主義援助。聲明指，雙方在通話中強調兩國方案對於實現該地區持久和平的重要性。雙方還探討了在馬克龍周日開始訪問埃及期間舉辦埃及、法國、約旦三方峰會的可能性。（綜合報道）
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