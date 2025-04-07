以射殺15巴國醫護 證救援車已開燈號

【本報綜合報道】以色列國防軍上月在加薩擊斃15名巴勒斯坦醫務人員，聲稱攻擊目標是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯武裝分子，又歸咎於救援車輛未開啟緊急燈號。美媒上周六獲得死者手機拍攝的畫面，顯示情況與以軍說法矛盾。以軍其後承認犯錯、誤判情況，正在徹查事件。

終承認說法錯誤 事發於上月23日，影片顯示救援車輛當時開啟緊急燈號，3名醫護人員走向另一輛受損救護車時，遭到猛烈槍擊，槍聲持續長達5分鐘，中間只短暫停頓。15名死者中，8人隸屬巴勒斯坦紅新月會、6人是民防工作人員，一人隸屬聯合國。紅新月會確認影片從死者手機尋獲，其屍體被以軍埋在亂葬崗，巴勒斯坦駐聯合國大使已向聯合國安理會提供上述影片。

以軍最初聲稱，涉事救援車輛可疑地接近以軍部隊，並且未開啟緊急燈號，以軍於是開火，事後又聲稱擊殺一名哈馬斯高層和8名武裝分子。

以軍消息人士上周六承認，救援車輛未開啟緊急燈號的說法錯誤。曾與死者共事的聯合國人道協調廳加薩臨時負責人惠托爾證實，他們均非武裝分子。