美財長斥烏領導層 礦產協議從中作梗

美國財政部長貝森特上周五強調美國與烏克蘭的礦產協議屬雙贏，指摘基輔領導層從中作梗。另一方面，俄羅斯國防部指控烏軍14次襲擊俄羅斯能源基礎設施；烏克蘭基輔則於周日凌晨受襲，至少兩度傳出爆炸聲，兩幢建築物受損有碎片掉落。

貝森特接受美國保守派政治評論家卡爾森專訪時，強調礦產協議是真正的經濟夥伴關係，只有原本中飽私囊的人才會不喜歡，而俄羅斯不喜歡礦產協議，只是因為協議反映美烏會有持久合作。他期望烏方代表團本周來訪時會簽署協議，認為烏克蘭發展在各方面貪污下一直受到阻礙，烏克蘭總統澤連斯基未從其核心圈子得到最佳建議。

俄襲澤連斯基家鄉18死 對於烏克蘭反對派議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）上月底披露礦產協議草案細節，政府官員指澤連斯基已指示國內安全部門調查外洩事件，包括對多個部會工作人員使用測謊儀測試。另外，俄軍上周五襲擊澤連斯基家鄉克利福洛造成至少18人死亡，包括9名兒童後，美國駐烏大使布林克強調戰爭必須結束。澤連斯基翌日指摘美國大使館回應未譴責俄羅斯，言論令人失望。

俄指烏軍攻擊能源設施 俄烏戰事方面，俄國防部上周六指烏軍發動的襲擊導致俄羅斯布良斯克州、別爾哥羅德州、斯摩棱斯克州、利佩茨克州等地的能源基礎設施受損。俄方又指，過去一晝夜，俄羅斯戰役戰術航空兵、攻擊型無人機、導彈部隊和炮兵集群對烏軍147個地區的軍用機場基礎設施、導彈和炮兵武器彈藥庫、無人機組裝企業、烏軍及外國雇傭兵和裝備等目標集中實施打擊。

上月24日，俄羅斯和美國代表團在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談。翌日，克里姆林宮發布一份俄美商定的暫停打擊的俄烏能源設施清單，其中包括煉油廠、泵站等油氣設施。本報綜合報道