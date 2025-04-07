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200外國人抵平壤 備戰馬拉松
北韓昨日舉行第31屆平壤國際馬拉松，是自2020年因新冠疫情暫停後，首次向外國人開放參加大型活動，另有約5萬名當地人參加。據朝媒報道，來自中國、羅馬尼亞、摩洛哥、埃塞俄比亞等國約200名選手，分別在上周五和上周六陸續抵達平壤準備參加賽事。（綜合報道）
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