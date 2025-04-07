南韓山火 直升機墜毀釀一死

南韓大邱市北區昨日發生山火，一架直升機撲火期間墜毀，一名機師死亡。山火於昨日下午3時12分在大邱市北區西邊洞發生，事故直升機下午3時41分左右被派往撲救，惟在距離山火現場約100米墜毀。消息指，事故直升機由大邱東區政府租用，機上只有一名機師。（綜合報道）