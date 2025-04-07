台提5招應對加關稅 稱無計劃對美國報復

【本報綜合報道】因應美國總統特朗普對等關稅，賴清德昨日發表公開談話，強調台灣的經濟具有相當的韌性，沒計劃對美國採取關稅報復；而台企對美國的投資承諾，只要符合利益，也不會有任何改變。此外，他提出5項策略應對，並指政府極為重視社會各界意見，將列為決策的參考。

賴清德指，策略1是透過談判，全力爭取改善對等關稅，當中做法包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美國的投資及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制等；策略2，提出產業支持計劃，針對受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助。

擬擴大採購邁步美市場 策略3，提出中長期經濟發展計劃、積極和盟友開拓多元市場；策略4，台灣加美國的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場；策略5，開啟產業傾聽之旅。此前，蕭美琴表示，這次美國關稅決定對台灣影響確實很大，政府將積極準備與美方下一個階段的談判。