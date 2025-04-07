格芯聯電傳下月合併 台經濟部長訪美見證
【本報綜合報道】台灣晶圓代工大廠台積電赴美擴大投資，仍遭美國祭出32%高關稅，台灣第二大晶圓代工廠聯華電子與全球第5大晶圓代工廠格芯（Global Foundries）合併傳聞再起，有指台經濟部長郭智輝下月將赴美，見證簽署備忘錄。台經濟部前日回覆查詢時表示，對於個別公司的假設性問題不便多作回應。
台媒引述消息指，格芯與聯電合併一事已洽談一段時間，不僅美台部分官員知情，現在還規劃郭智輝下月11日至14日率領企業領袖訪問團前往美國，參加「2025選擇美國投資高峰會」並宣布「美聯電」，見證聯電與格芯簽署合併備忘錄。台經濟部回應時，僅透露郭智輝確實有赴美行程安排。
當地評論料美方影響力較大
報道指出，台灣市場上已傳出「先把護國神山大哥賣掉了，接着還要賣二哥」的不滿聲浪。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真認為，如併購案成真，美方影響力可能較大，聯電主導格芯的機率不大，因美方希望自家能有代表成熟製程的美系晶圓代工業者，極力重回先進製程的領先族群中。
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