單邊關稅一加再加 官媒轟美升級獨霸

指受惠全球化 繁榮下毀貿易框架 美國政府日前拋出對等關稅計劃，擬對所有貿易夥伴加徵關稅，引來國際社會強烈反對。內地官媒昨日再發表評論文章，批評美方對等關稅計劃以主觀臆斷和單邊評估為依據，嚴重損害相關方的正當合法權益，本質上是強權政治的體現；美方將矛頭指向所有貿易夥伴，無異於要將「美國第一」升級為「美國獨霸」。

文章認為，美方宣稱此舉旨在糾正其在國際貿易中「吃虧」現狀的說法完全站不住腳，無視多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，及美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，對等關稅的邏輯是以強權壓迫弱者，以單邊取代多邊。正如英國《經濟學人》所指，美國貿易政策正倒退回19世紀，該政策忽視了全球化帶給美國的空前繁榮。

文章指摘，對等關稅肆意撕裂以貿易組織為核心的多邊貿易體制共贏格局，遭到廣泛抵制。中國將採取有力措施，堅決捍衞自身合法權益，同時與各方堅持真正的多邊主義。中國官媒敦促美方摒棄零和思維，立即取消單邊關稅措施，回到對話合作的正軌上，與貿易夥伴平等協商，妥善解決分歧，造福各國人民。

特朗普：我們一定會贏 美國總統特朗普上周六回應對所有國家進口商品加徵對等關稅，指中國遭受的打擊比美國嚴重得多，又指中國和很多國家過往對美國採取惡劣態度，如今美國不再無助。他又指，要堅持關稅政策並不容易，但他的經濟革命將為美國帶來史無前例的成果，承諾將繼續推動工作機會和企業回流美國。他表示︰ 「到目前為止，已經有超過5萬億美元（約39萬億港元）的投資，而且還在快速增加。這是一場經濟革命，而我們一定會贏。堅持住，這不會輕鬆，但最終的成果將是歷史性的。我們一定會讓美國再度偉大！」

另據《華爾街日報》報道，特朗普宣布對等關稅政策後，中國盼與美國對話的期待，已化為沮喪與憤怒。中美缺乏溝通的情況至今未見緩解迹象，未來很可能陷入相互報復的循環，甚至很難在短期內啟動談判。報道引述曾為中方官員提供諮詢的人士指出，中國外長王毅今年2月在紐約出席聯合國會議期間，曾尋求與美國國家安全顧問沃爾茲會面，但未獲特朗普團隊同意，其團隊只想和中國領導人的親信接觸，但這超出中方對外聯繫的固有框架。

謝鋒傳接觸馬斯克不果 中國駐美大使謝鋒據報亦曾試圖和特朗普政府顧問馬斯克接觸，同樣未果。另對於俄羅斯沒有被列入美國關稅清單，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指原因很明顯，俄美之間的貿易額不大，兩國之間幾乎不存在經貿關係。他又強調，美國所採取的關稅措施不太可能給俄方帶來任何積極影響，全球經濟動盪將迫使俄羅斯採取謹慎措施。

本報綜合報道