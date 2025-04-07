國土部將裁員 包括特勤局

美媒上周六引述消息報道，美國富豪馬斯克領導的政府效率部即將裁減國土安全部員工，包括特勤局人員。國土安全部一名高級官員表示，該部門將消除那些不重要的職位，以及妨礙他們保衞國土的官僚障礙。但有高層官員認為，特勤局面臨前所未有的變化威脅環境，包括去年夏天兩次針對總統特朗普的暗殺企圖。（綜合報道）