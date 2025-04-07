美救災人員 在緬工作被炒

緬甸大地震增至3,564人死亡，5,012人受傷。美國國際開發署（USAID）一名前高級職員表示，3名美國國際開發署工作人員在緬甸協助地震救災工作時被解僱。最近幾周，特朗普政府已解僱了USAID幾乎全部工作人員，這是美國政府顧問馬斯克的政府效率部打擊浪費性支出的一部分。（綜合報道）