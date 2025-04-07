英法領袖對美政策影響表憂慮

【本報綜合報道】英國首相施紀賢上周六和法國總統馬克龍交談，表達了對美國總統特朗普對等關稅對經濟和安全影響的擔憂。另有報道指出，英國正考慮撤銷美國第六代戰機F47隱形技術的許可證，藉此報復特朗普的關稅措施。

唐寧街聲明稱，施紀賢及馬克龍一致認為，貿易戰不符合任何人的利益，但任何選項都不應該被排除。聲明又指，兩人還表達對全球經濟和安全影響的擔憂，尤其是對東南亞的影響。兩人同意未來幾周保持密切聯繫。

英傳擬撤F47戰機技術許可 另一方面，英媒指F47是美國空軍「下世代空優戰機計劃」（NGAD）的重要組成部分，波音公司上月擊敗競爭對手洛歇馬丁，獲得初始價值200億美元（約1,560億港元）的開發合約。報道並未披露英國將以何種方式參與計劃，但鑑於英方過去數十年來在美國航空航天計劃的參與程度，很可能亦在F47項目上提供隱形技術支持，例如英國航空航天系統公司（BAE System）等企業過去在開發F35戰機隱形塗層、航電設備等技術上扮演關鍵要角。

與此同時，英國正與意大利和日本合作研發第六代戰機，目標在2035年前完成，這表明英方在戰機領域亦有自己的雄心壯志。分析認為，如果英國撤銷許可證，將迫使美方尋求替代方案，包括花費更多成本在國內開發該技術，或尋求日本或澳洲的幫助，然而這兩個國家雖然都擁有強大的航天工業，卻缺乏英國在隱形系統方面的豐富經驗。

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