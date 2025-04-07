不滿特朗普政稅嚴厲 美歐加墨逾千場示威

國內50萬人各州上街 外地民眾響應表態 全美逾50萬人上周六在首都華盛頓等多地示威，反對總統特朗普關稅、人權及外交政策，是他重返白宮以來規模最大的抗議活動，遠至歐洲都有民眾響應。白宮發表聲明重申，特朗普立場明確，將保護合資格受益人的社會保障、醫療保險和醫療補助，反而民主黨把福利給予非法移民，將使福利計劃崩潰並壓垮美國長者。

超過150個團體在美國全部50個州、舉行超過1,200場反特朗普示威。組織者估計，約兩萬人聚集在華盛頓國家大草坪，包括民主黨聯邦眾議員拉斯金等知名民主黨人發表演說。在距離白宮僅數個街口的露天劇院，舞台上掛上巨大的「把干預社會福利的手拿開！」（Hands Off Our Social Security）標語。示威民眾高舉海報，上面寫上「（特朗普）不是我的總統！」、「法西斯主義再起」、「阻止邪惡」、「不要干涉我們的社會福利」。集會大致和平，目前無人被捕。

民眾指制衡俱受踐踏 特朗普今年1月上任以來致力縮減聯邦政府規模、推行保守價值，近日更向友好國家發動貿易戰，導致股市暴跌，激怒部分美國人。參與示威的66歲民眾索姆斯（Jane Ellen Saums）表示，她對特朗普政府破壞美國由來已久的民主制度感到非常沮喪。一名在示威現場、從事房地產業的民眾表示︰「看到我們政府的狀況，所有制衡機制都遭到徹底踐踏，從環境到個人權利都是如此，這讓人極為擔憂。」

抗議者反對特朗普政府與億萬富翁馬斯克結盟，推動政府結構大幅縮編，導致成千上萬的公務員失業，並削弱了社會福利服務，批評沒有民意授權的馬斯克干涉政府運作，要求解散美國政府效率部。他們還對特朗普政府在移民權利、跨性別者權益等方面的政策表示強烈反對。此外，示威者批評特朗普政府在面對經濟衰退時，依然強硬推行關稅政策，進一步加劇了股市的不穩定和社會不安。其中一名女示威者說：「特朗普、馬斯克，沒有一個能代表真正美國人正關心的事。」

特朗普赴佛州打高球 另外，白宮確認特朗普上周六和周日在佛羅里達州打高爾夫球。在距離特朗普名下的海湖莊園約6公里外的地方，約400多人上周六在烈日下示威，有人手持「股市暴跌，特朗普打高爾夫」的標語；有駕車途經的人士響號以示支持。不過，有特朗普的支持者認為，他的政策是必要的，因為美國政府長期以來被自由派主導，存在浪費和低效等問題，而特朗普的行動可以打破這種局面，恢復「傳統美國價值觀」。較早前，美國前總統奧巴馬上周首次抨擊特朗普第二任期政策，指徵收關稅對美國沒好處，又指美國不需要一個自封的國王、偽獨裁者、到處懲罰敵人的人再來4年。

除了美國，歐洲方面包括德國、法國、英國、葡萄牙以及北美的加拿大和墨西哥，上周六亦有多場反特朗普的示威。在倫敦特拉法加廣場，數百名示威者不滿特朗普加關稅措施，令所有人損失金錢，亦有美國留學生批評白宮背叛盟友。

在德國柏林，示威者要求歐洲團結應對特朗普的關稅政策。法國巴黎的示威者則揮舞「反抗暴君」的標語，要求特朗普撤銷上任以來頒布的行政命令。本報綜合報道