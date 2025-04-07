萬歲山景區 預約系統爆煲 逾千旅客鼓譟

流量激增負荷超 未能看劇促退票 內地各大景區在清明節長假逼滿觀光人潮，河南開封萬歲山武俠城景區上周五因預約系統故障，令在場逾千名無法入場的旅客鼓譟起哄、要求退票，更有人嘗試爬入景區。景區昨日回應指，事件源於預約程序服務器瞬時訪問量激增，遠超承載極限。另有人惡意刷票攻擊景區系統，導致服務器崩潰，對此深表歉意。

上周五有大批旅客在萬歲山武俠城景區入口，因無法入內觀看實景劇《三打祝家莊》，導致水洩不通。現場的人多次起哄，要求退票。有旅客稱，她按照放票時間點開預約程序，但沒搶到票，「點進去預約系統崩了，刷新一下就沒票了。」另外一名旅客向記者透露，她本來打算看表演節目，但是預約小程序出故障，不能預約。有人則批評，景區接待不到這麼多人流，管理混亂。

景區稱遇惡意刷票攻擊 景區翌日早上發布通知，因旅客量較大實行限流措施，停止線上售票。開封文旅局回應稱，景區確實已達最大承接量，為確保遊客安全也已通知景區進行優化管理。文旅局續稱景區有數萬人，由於預約的人太多，導致預約系統故障；另外有很多沒有預約的遊客前來霸位，在清場時亦不願離開。當局表示已通知景區進行優化管理，盡快聯繫第3方改善預約方式，同時跟遊客做好解釋工作。

萬歲山武俠城昨日表示，事後已增加大量服務器資源、防惡意刷票系統及實時監控系統，確保能夠承受未來可能出現的更大流量訪問。工作人員上周五與每一位受影響的遊客進行了細緻的解釋與安撫，同時為他們預留了1,000個座位與精美禮品，確保他們能夠順利、愉快地觀演。對於事件給遊客朋友們帶來的困擾，再次深表歉意，請各位諒解。

清明流動量近2.9億人次 另外，交通運輸部上周六發布消息，上周五清明小長假首日，內地全社會區域人員流動量近2.9億人次，比去年同期增長9.7%。廣東交通集團同日公布，上周五的深中通道車流量再創新高，達到17.84萬輛次，預測昨日上午10時出現返程高峰。清明假期，多地景區擠滿遊客，人頭湧湧。

清明假期返鄉祭祖的民眾明顯增加，深圳往中山、粵西方向車流增加尤為明顯，深中通道車流持續高位運行。深中通道路網調度中心副部長張會平表示，自上周四起，深中通道西行的車流量已逐步增大，在深圳側與廣深沿江高速相接的地下互通、海底隧道段局部出現緩行現象。本報綜合報道