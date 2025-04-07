小米SU7撞工地起火 3人困車內燒死 多地高速警示慎用輔助駕駛

【本報綜合報道】一輛小米SU7電動車上月29日在安徽省銅陵市德上高速池祁段行駛期間，撞擊工地障礙物後起火，造成車上3名女大學生被困燒死。小米事後回應，涉事車禍當時使用智能輔助駕駛，碰撞前幾秒才更轉為人手操作。事件引起群眾質疑智能輔助駕駛的安全性，事發地附近高速公路上周先後豎立慎用智能輔助駕駛的標語，浙江、江蘇和上海等地其後亦跟隨。

3名死者為女大學生 事發的德上高速池祁段附近施工上周五已完成，警示牌等工具已被撤走。惟事發地附近有連續兩個電子警示牌，輪播「前方隧道，慎用智能輔助駕駛」的標語。不少網民認為，相關警示標語與前述車禍有關。清明小長假期間，多地的高速公路上也有司機發現有類似提醒，包括「自動駕駛非萬能，安全駕駛靠自身」、「高速路況複雜，勿用智能輔助駕駛」等。

德上高速池州路段高速大隊工作人員上周六表示，確實有發布相關警示標語，但只是提醒車主最好不要使用智能駕駛，安全是第一位。安徽池州市公安局交警支隊亦呼籲遵守規定，在確保自身安全的情況下駕駛車輛，「能不用（輔助駕駛），就盡量不用」。