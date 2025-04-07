西門町醉男 當街刺傷韓學生

質疑挑釁回車取刀 依殺人未遂罪送辦 台灣台北市旅遊勝地西門町上周六發生當街斬人案，一名南韓籍男留學生無故遭持刀男子刺傷，疑犯行兇後逃逸，警方緝獲將其送辦。台北地檢署檢察官複訊後，諭令疑犯以10萬元新台幣（約2.34萬港元）交保。事主在社交平台發文表示，一直以為台灣是一個治安良好的地方，但經過今次遇襲，開始重新思考這件事。

揭有多項前科 2萬元交保 赴台就讀私立大學的26歲申姓韓籍男子，當日清晨6時許參加完朋友的慶生派對後，在路上遇到3人，其中39歲周姓男子質問他看甚麼，雙方爆發口角。周男到車上拿出一把開山刀怒刺申男，對方背部中刀。周男之後立即開車搭載友人逃逸，警方隨後將他攔查逮捕到案，同時發現他酒駕。據悉，周男有傷害、賭博、槍炮等前科。

事主社媒分享 表治安憂慮 警方表示，周男與友人案發前在路口抽煙，認為申男等人疑出言挑釁，憤而上前理論，再返回車輛拿刀傷人，警方詢後依殺人未遂及公共危險等罪嫌將周男送辦。案件引起市長蔣萬安重視，指示萬華分局擬定應對措施。輔仁大學表示，校安中心與國際學生中心目前沒有接到通報，推斷該名學生應是華語文中心的學生，學校將全力給予醫療與法律上的協助。

申男事後在社交平台發文表示，以為台灣治安良好，無法相信會發生這種事。他又稱，未與周男有任何衝突，也是第一次見對方，但對方突然就從後拿着一把刀刺向他的背。他已到醫院治療縫了幾針，正在休養中。他表示，擔心其他南韓人甚至台灣人，也會遇到像他這樣的危險事情，因此決定寫下這篇文章。本報綜合報道