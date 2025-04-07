華第3批賑災物資運抵緬甸

【本報綜合報道】緬甸上月28日發生黎克特制7.9級強烈地震，已造成5名中國公民身亡。中國政府向緬甸提供第3批緊急人道主義地震救災援助物資，前日已運抵仰光。由中國軍隊參與組派的中國國際救援隊同日在曼德勒城區持續開展醫療巡診。

中國國際救援隊巡診

中國國際救援隊前日在曼德勒城區，通過疾病篩查、問診諮詢、用藥指導、藥品發放及知識宣講等形式，為當地災區民眾提供「零距離」診療服務。中國救援力量災後為搜救隊員和災民提供全天候巡診保障，累計接診逾500人次。救援隊下一步將持續分批次組織醫療力量赴曼德勒城區各安置點開展巡診，重點針對當地多發的呼吸系統、肝膽系統、心腦血管及內分泌系統的急慢性病提供醫療服務，並為當地捐贈部分緊缺醫療物資器材。援助物資包括1,048個淨水設備，一萬頂蚊帳，1.5萬個急救包，400頂帳篷。前兩批緊急人道主義地震救災援助物資，已分別於上月31日及上周四運抵緬甸，分發到災民手中。