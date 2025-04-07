華援建訓練中心 柬稱不等於駐軍

啟用當日展金龍聯演 提升協作備戰 中柬雲壤港聯合保障和訓練中心前日掛牌運作，引起關注。柬埔寨總理洪馬內強調，中國援建不等於駐軍，期盼中國繼續協助提升柬埔寨駐守海島軍隊的防衞能力。兩軍同日在該中心，組織「金龍-2025」聯合演習啟動活動。

「金龍-2025」聯演期間，中柬雙方艦艇開展編隊機動、海上通訊、裝備操演等課目訓練，進一步提升兩軍聯合指揮和協同行動能力水平，為下一步兩軍開展陸海空多軍種聯合訓練打下基礎。該系列聯演是中柬兩國兩軍的常規軍事合作項目，旨在鞏固兩國鐵桿友誼，提高兩軍戰略協作水平。

洪馬內出席中柬雲壤港聯合保障和訓練中心掛牌儀式時表示，該項目旨在提升柬埔寨自身國防能力，希望中方持續為柬軍提供技術與裝備支持，進一步深化兩國軍事合作。他提到，自雲壤海軍基地升級改造項目動工以來，國際社會不斷不實揣測與指摘基地用途，聲稱該項目為中國軍隊駐軍提供條件。他堅決否認中國獲得該基地的獨家軍事使用權，並重申相關指控毫無根據。

強調建設符柬埔寨憲法 洪馬內表示，雲壤海軍基地的現代化建設並無隱秘之處，相關工作完全符合柬埔寨國家法律及憲法規定，而根據柬埔寨憲法，柬埔寨不允許任何外國在境內設立軍事基地。他還稱，柬埔寨此次在中國支持下推進海軍基地現代化建設，旨在加強自身國防，並無不妥。他又宣布，雲壤海軍基地面向友好國家開放，歡迎所有友好國家軍艦在基地停靠，或參與聯合演訓。

雲壤海軍基地始建於1954年，柬中兩國政府於2019年4月23日簽署合作協議，決定在雲壤海軍基地建設聯合保障和訓練中心。對於一些國家頻繁在雲壤海軍基地話題上炒作，中國外交部發言人多次表示，中柬是全面戰略合作夥伴，兩國各領域合作公開透明、合理正當，亦不針對任何第三方。柬方也多次就此作出澄清，希望域外國家正確看待中柬之間的正常交往合作。本報綜合報道

中國援建的雲壤港聯合保障和訓練中心日前啟用。 解放軍軍艦參與聯演。 柬埔寨總理 洪馬內