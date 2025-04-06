完成私人極地軌道任務 SpaceX團隊太平洋降落

【本報綜合報道】為期3天半的美國太空探索科技公司（SpaceX）私人載人航天任務「Fram2」圓滿結束，4名機組人員乘坐龍飛船太空艙返回地球，在格林威治標準時間上周五下午4時（香港時間上周六凌晨零時）在太平洋成功降落，是載人航天任務50年來首次在太平洋降落。

4人自行爬出艙外 太空艙進入地球大氣層並張開降落傘減速，最終安全降落，由搜救團隊吊出水面。太空人米克森（Jannicke Mikkelsen）、羅格（Rabea Rogge）、菲力普斯（Eric Philips）及任務指揮官王春身體狀況良好，在沒有醫護及擔架幫助下，逐個自行爬出艙外，笑着站直，完成本次任務最後一個實驗，測試太空人在月球或火星上走下太空船的能力。

4人在美東時間上周一晚出發升空，是人類史上首次有載人航天器環繞地球南極和北極飛行。據王春指，他們到達地球極地軌道後都出現太空暈動病，但翌日睡醒已無大礙，除了透過太空艙圓頂窗欣賞下方的地球，拍片與網民分享美景外，亦完成22項實驗。