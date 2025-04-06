環球時興：古墓博物館獻新猷 劇本殺探秘夜遊

洛陽文化節互動解構 另類教育吸眼球 響應中國河南省第40屆洛陽牡丹文化節主體活動之一「全城劇本殺」，洛陽古墓博物館上周五起至下月5日推出一場別開生面的沉浸式劇本殺體驗，以古墓為主題，被譽為全國首創，吸引眾多年輕人關注，在清明小長假呼朋喚友前往嘗鮮。

該實景墓室探秘活動名為「古墓奇幻夜」，玩家需在入口處領取探墓牒及鎮魂冊，手持一盞紅燈籠，夜探館內10座真實墓室，躬身穿越低矮甬道；期間與墓主等NPC（非玩家角色）互動遊戲蓋章，通過劇情解謎任務了解墓葬文化。做任務所賺到的銀票達到一定數量，就可換文創產品。

探館內10座真實墓室解謎 館方在活動引入沉浸式互動演繹、儺戲表演、動態婦人啟門圖等元素，通過燈光、音效營造神秘氛圍，甚至開放北魏宣武帝景陵墓室，讓玩家根據壁畫線索破解墓主生前遺憾，讓原本嚴肅的博物館教育變得有趣。有網民提前體驗，直呼汗毛直豎，又調侃「白天掃墓祭祖，晚上古墓探秘，這很賽博清明！」

作為世上首座古墓類專題博物館，洛陽古墓博物館被標籤為東方金字塔，匯聚了從西周至清代的數十萬座古墓，僅帝王陵墓就有24座。去年，該館曾推出何不秉燭遊夜遊活動引發熱潮。本報綜合報道