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巴布亞新幾內亞 東部7.2級地震
巴布亞新幾內亞地震震央位置圖
【本報綜合報道】美國地質勘探局指，巴布亞新幾內亞東部新不列顛（New Britain）地區海岸於昨日凌晨4時許發生黎克特制7.2級地震。震源深度49公里，美國海嘯警報中心一度發出海嘯警報。
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