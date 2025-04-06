泰塌樓惹議 華反對詆毀中企

【本報綜合報道】緬甸大地震波及鄰國，其中泰國曼谷的在建國家審計署大樓倒塌，造成多人死傷。大樓由中國央企中鐵十局（泰國）有限公司合資承建，因此出現不少針對在泰中資企業的議論，中國駐泰國大使館發言人上周五表示反對對中資企業的詆毀和抹黑。

中鐵十局稱施工用料合規 發言人指，中鐵十局（泰）參與承建的建築日前在地震中坍塌，並造成人員傷亡，引起泰國社會廣泛關注，泰國政府正調查坍塌原因。中鐵十局（泰）參與的聯營體已公開發聲明解釋施工及使用的材料均嚴格遵循專案合約規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐，確保工程品質安全。公司正配合泰國政府調查，相信會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

大使館指出，近年有大量中國企業響應泰方招商引資政策，前往泰投資經營，為當地民眾創造數十萬就業崗位，培養大量高技術人才，為泰國發展產業、增加稅收做出貢獻。在泰中資企業也積極履行社會責任，參與災害救助和進行各類社會公益活動。中方支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑。