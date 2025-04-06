重金屬鎘超標逾倍 秋田回收86噸大米

日本秋田縣上周五宣布，秋田縣小坂町法人農業聯合會「熊谷農進」去年生產的米「秋田小町」驗出重金屬鎘超標，數十噸有問題大米已銷售到日本多地加工和批發業者。熊谷農進正主動通知業者回收，目前未收到民眾健康受損報告。

根據日本《食品衞生法》，白米中的鎘不得超過0.4ppm，而熊谷農進生產的米鎘含量0.47至0.87ppm。

或因缺水致管理不善 日本東北農政局今年3月接獲通報後啟動調查，要求熊谷農進停止出貨，至今有86噸有問題大米已經出貨，其中59噸作為主食用米賣給神奈川、宮城和秋田的加工與批發業者並流入市面。熊谷農進就事件道歉，估計是因為缺水而導致湛水管理不完善，正進行調查和回收商品。

秋田縣政府表示，事件是2004年以來首次，擔心會打擊外界對秋田米的信心。秋田縣已提供消費者諮詢服務，計劃調查大米流通具體路徑，確保消費者安全。秋田縣小坂町是土壤中較容易檢測出鎘的地區，農民為防止稻米吸收鎘，通常會在稻穗抽出前後的3周內把它浸泡在水中。鎘含量超標的大米，相信是在較短期間內種植。

長期攝取傷腎肩膝蓋 自然環境中的鎘會在農、畜及水產品中累積，人體會吸收部分鎘並主要累積在腎臟，長期攝取高濃度鎘的食品可能導致腎功能障礙，以及膝蓋、肩膀劇痛等。本報綜合報道