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在美烏克蘭人接驅逐電郵
多名根據人道主義計劃合法居住在美國的烏克蘭人本周收到一封電郵，告知他們的身份已被撤銷，必須在7天內離開美國。美國國土安全部發言人上周五指，電郵是錯誤發送的。國土安全部指，美國政府於2022年俄烏開戰以來容許烏克蘭人暫時入境的計劃並未停止。（綜合報道）
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