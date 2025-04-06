兩岸國際

美國國稅局擬裁員兩萬人

美國政府效率部主導的縮減聯邦政府規模行動持續，國稅局計劃裁員25%，涉及約兩萬人。國稅局早前已有逾7,000名試用期員工被解僱，逾4,000名員工接受自願離職計劃，負責稅務審計的專員亦離職。稅務官員擔心大規模裁員會令人趁部門人力調整而逃稅，導致稅收減少。（綜合報道）
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