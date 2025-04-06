星洲總理批評美舉措 拒報復

【本報綜合報道】新加坡總理兼財長黃循財昨表示，美國的對等關稅不僅影響全球經濟，更對廣泛的全球體系帶來巨大衝擊，中國已經宣布對美徵收關稅，其他國家可能會反擊，全球可能全面爆發貿易戰，新加坡必須做好應對衝擊的準備。

黃循財上周五晚發表視像講話，指出美國正在拋棄自己創建的貿易體系，對各國徵收對等關稅的新做法完全違背世界貿易組織框架。如果其他國家採取與美國相同的做法，只按照自己喜歡的條件進行貿易，所有國家都會面對麻煩，尤其是像新加坡這樣的小國，不能指望世界規則會保護小國。雖然目前對新加坡的直接影響有限，但對等關稅的後果更為廣泛和深遠，新加坡將面臨被排擠、邊緣化及拋在後面的風險，還可以預期全球對美國關稅的強烈反應。

擔憂重演二戰 黃循財說，新加坡決定不徵收報復性關稅，但其他國家可能不會同樣克制，爆發全面全球貿易戰的可能性正在增加，極為依賴貿易的新加坡，所受到的打擊將比其他國家沉重。他指出上一次發生類似情況已是1930年代，當時貿易戰升級為武裝衝突，最終引發二戰，沒有人能夠預測當下局勢未來幾個月或幾年的走向，但人們必須對世界正在積累的危險保持清醒認識。