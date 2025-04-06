關稅升恐物價駭人 美民眾搶購囤積商品

紐約男奔波多處 終購得中國品牌電視機 美國總統特朗普上周三宣布徵收全球對等關稅，或導致國內物價飛漲，加劇通貨膨脹。許多美國人紛紛開始搶購商品，包括食物、電子產品、汽車零件、園藝設備和家居用品等。

50歲紐約市民、任職學校家長協調員的佩格羅 （Noel Peguero） 聽說特朗普頒布關稅後立即採取行動，從周三晚上到周四早上，他消費約3,000美元（約2.3萬港元），包括買下一台中國品牌的40吋電視。他跑了兩家店舖都發現電視機已經斷貨，最終找到皇后區一間商店仍然有貨，但只剩下最後一台，懇求店員才把它買下。

婦稱將避免外出用膳 路易斯安那州新奧爾良29歲全職媽媽薩納布里亞 （Andrea Sanabria） 為一家三口購買食品，她坦言未來必須更加重視家庭的消費習慣，購買更多急凍食品，避免外出就餐。電視名人兼億萬富豪古班（Mark Cuban）建議民眾囤貨，他稱：「由牙膏到肥皂，任何你找到地方存放的，都要在他們（商家）補貨前先買下。就算是在美國製造，他們也會歸咎關稅抬高價格。」

除了搶購商品外，民眾開始規劃理財。有理財顧問透露，過去幾周她聽到的問題包括應該在家裏存放多少現金，是否應該把資產轉移到海外並將貨幣兌換成黃金和比特幣等。22歲大學生羅奇（Cedar Roach）表示，她和同學最近一直在關注股市，亦討論關稅政策及政治議題，擔心畢業後經濟狀況惡化，包括許多原本對政治及經濟不感興趣的同學。本報綜合報道