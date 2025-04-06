海陸空支援烏軍 特遣隊部署 法國勢打頭陣

烏克蘭總統澤連斯基上周五表示，在烏克蘭境內部署軍事特遣隊的安排將在1個月內完成，合作夥伴的援助會包括地面、空中、海上及提供防空援助，法國會是首批參與特遣隊的國家之一。對於美烏礦產協議，澤連斯基說已委託一間律師行負責擬訂符合烏克蘭利益的新版協議，預計快將會收到文件，然後可準備派技術團隊到美國磋商。

新礦產協議 烏料快將收文件 向烏克蘭派出軍事特遣隊的構思由英國和法國提出，澤連斯基指兩個月前舉行了一系列會議，上周五是最後一場會議，是一個里程碑，非常重要，不會只有在場的烏克蘭、法國和英國參與這個進程，其他國家都是參與者，但是目前不想談論聯盟規模。他透露，各國之後會每周舉行軍事領袖級別會議，以盡快完成工作。

澤連斯基續指，烏克蘭已經確定最適合部署國際部隊的地區，合作夥伴也了解烏克蘭所需。會議上討論了戰略問題，這不只關乎特遣隊數量，還有任務問題，日期亦很重要，要了解在甚麼階段可以依靠軍事特遣隊。他又認為在未來的安全保障方面，土耳其可以發揮非常重要的作用，他與總統埃爾多安談論過此事，對方確認土耳其會成為烏克蘭的安全保障者之一。澤連斯基指，烏方視土耳其為黑海安全保障的重要參與者之一。

匈國反對投資護烏軍事建設 匈牙利外長西雅爾多稱，不認同保衞歐洲即意味保衞烏克蘭的立場。提升歐盟防衞能力應旨在增強歐盟自身防禦，而非投資於非歐盟或非北約成員國的軍事建設，歐洲防衞強化戰略不應成為變相增加對烏軍援和財政支持的藉口，只會延長戰爭衝突。他強調，所謂烏克蘭保衞歐洲的說法不實，因為沒有一個歐盟國家或北約國家受到攻擊。本報綜合報道

烏克蘭總統 澤連斯基