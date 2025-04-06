遭網約車拒載 醉酒乘客毆司機
【本報綜合報道】安徽省合肥市一名網約車司機近日拒絕乘客酒後乘車，卻遭對方毆打辱罵。司機上周五指對方態度傲慢拒不道歉，導致警方調解失敗，於是準備鑑定傷勢以依法維權。
女乘客揚言「不會放過你」
影片顯示，一名女子從車外揚言要投訴司機，威脅稱「不會放過你」。車內副駕駛座上一名男子向司機方向揮拳，司機大喊「不要搶我手機，你打了我一拳」。司機盛先生解釋，他上月31日在合肥廬陽區蒙城北路接到訂單，發現乘客有5人屬超載，溝通後3名乘客上車先走。他聞到乘客散發酒味，提醒對方繫上安全帶，卻遭一名乘客推搡，之後雙方發生口角。
盛先生擔心乘客酒後在車上鬧事，影響行車安全，就要求對方溝通取消訂單。女子把男乘客拉落車後攔住汽車去路，多次辱罵威脅稱已記住車牌號。盛先生報警，警員到現場帶走多名乘客詢問，盛先生到醫院就醫。一名女乘客當時自稱是合肥某品牌餐飲公司的員工，餐飲公司一度發表情況說明，稱此事因司機拒載引起，其後卻刪除文章。
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