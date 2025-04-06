遭網約車拒載 醉酒乘客毆司機

女乘客揚言「不會放過你」

影片顯示，一名女子從車外揚言要投訴司機，威脅稱「不會放過你」。車內副駕駛座上一名男子向司機方向揮拳，司機大喊「不要搶我手機，你打了我一拳」。司機盛先生解釋，他上月31日在合肥廬陽區蒙城北路接到訂單，發現乘客有5人屬超載，溝通後3名乘客上車先走。他聞到乘客散發酒味，提醒對方繫上安全帶，卻遭一名乘客推搡，之後雙方發生口角。