論文修改服務不到位 武漢女獲退部分費用

【本報綜合報道】湖北省武漢市一名女子早前花4,000元人民幣（約4,280港元）通過某公司購買修改論文服務，其後發現對方改後的論文錯誤連篇，服務水平與承諾的嚴重不符，於是提起訴訟。武漢東湖高新區法院經審理認為，當事雙方的行為違反學術誠信和公序良俗原則，雙方合同無效，王女士要求解除合同的要求不予支持，判決涉事公司部分退費。

稱博士級數 惟水平堪憂 事主王女士（化姓）因工作需要，原本計劃在專業期刊發表論文，並通過網絡找到某公司，對方聲稱可以安排一位博士水平的人來幫助修改論文，若不滿意可以繼續免費修改，直到滿意為止。王女士其後購買服務，但收到論文後才發現對方水平堪憂，連基本格式要求都與她說的要求不同。由於要求退款不果，王女士於是入稟武漢東湖高新區法院，要求解除雙方合同並作出全額退款。

法院認為，論文修改是論文寫作過程中的必備環節，論文修改能力也是期刊發表的必備能力之一，案涉論文的修改不限於言語表達、論文格式等形式修改，更涉及論文內容等實質性修改，雙方行為違反學術誠信和公序良俗原則，擾亂正常社會秩序，損害社會公共利益，因此，雙方的服務合同應當認定為無效。對於王女士要求解除案涉合同的主張，法院不予支持。對於王女士要求被告全額退還費用的訴訟請求，因王女士和涉事公司均有過錯，遂判處涉事公司僅須退還部分費用。