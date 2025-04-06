指黑巧克力包裝太重 顧客入稟索賠535元

連塑膠托盤外封袋 佔總重量13.6% 上海市一名男子早前在連鎖休閒食品店「來伊份」購買7包「計量秤重」的黑朱古力，通過電子秤測量後卻發現，包裝重量竟佔朱古力總重量13.6%。他向松江區人民法院起訴上海來伊份食品連鎖經營有限公司，要求賠償500元（人民幣‧下同，約535港元），案件將於本月17日開庭審理。

張先生介紹，他於今年1月在來伊份購買黑朱古力，回家後發現，一袋朱古力僅有六塊，卻採用塑膠托盤和外封袋一起包裝。他提供的收據顯示，黑朱古力單價為每公斤336元（約359港元），張先生共購買了198克，共66.52元（約71港元）。張先生通過電子秤對7包黑朱古力秤重，結果顯示含包裝總重量約為198克，與收據顯示的重量基本一致，但朱古力淨重量僅171.6克，包裝重達26.9克。

起訴狀顯示，張先生認為商品嚴重違反國家《零售商品稱重計量監督管理辦法》附表一和《上海市消費者權益保護條例》第二十八條第二款規定，明顯違背誠信經營原則，侵害消費者的知情權，並構成欺詐，因此根據《中華人民共和國消費者權益保護法》第五十五條，要求來伊份依法賠償。

涉事公司：已明示非裸裝銷售 來伊份相關負責人表示，黑朱古力在銷售時即以帶包裝的形式呈現在消費者面前，已明示消費者為非裸裝銷售形式，公司已針對反饋啟動全鏈路核查機制，對於消費者通過法律途徑維權的選擇，公司表示充分尊重，後續將嚴格遵循法律程序積極回應訴求，持續完善與消費者溝通渠道。本報綜合報道