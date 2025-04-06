陷解約糾紛 網紅疑遭帶走調查

擁有千萬粉絲的內地網紅「刀小刀」與前經紀公司發生解約糾紛，近日疑被警方帶走調查。刀小刀目前已列入失信被執行人名單，根據相關法律文書，她需賠償前經紀公司約426萬元人民幣（約455.8萬港元），但履行進度顯示為「有能力履行但拒不履行」。 （綜合報道）